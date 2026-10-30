В Германии оценили, как допуск сборной России повлияет на организацию ЧМ-2027

Председатель правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям. В 2027 году чемпионат мира по хоккею пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.

«Наша позиция остаётся неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных команд на международные хоккейные турниры. Будучи членом ИИХФ, мы чётко и недвусмысленно озвучили эту позицию как перед советом ИИХФ, так и в ходе слушаний в CAS.

Данное решение коренным образом меняет ситуацию вокруг чемпионата мира по хоккею 2027 года, который пройдёт в Германии. Для нас как для принимающей стороны допуск России влечёт за собой серьёзные последствия — в сфере безопасности, а также в политическом и экономическом плане. Сейчас мы анализируем это решение совместно с ИИХФ и в ближайшее время сообщим о дальнейших шагах», — цитирует Лутца сайт DEB.