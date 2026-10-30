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CAS оставил на усмотрение ИИХФ решение по статусу участия российских хоккеистов

CAS оставил на усмотрение ИИХФ решение по статусу участия российских хоккеистов
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Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил на усмотрение Международной федерации хоккея (IIHF) вопрос формата допуска российских сборных — в нейтральном статусе или с национальными символами, говорится в заявлении организации.

«Панель отменила решение совета ИИХФ с немедленным вступлением в силу, но не предписала альтернативных мер, таких как нейтральный статус, и не обсуждала организационные последствия, поскольку они не запрашивались и не являлись предметом апелляции», — сказано в сообщении CAS.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

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