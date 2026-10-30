15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ приветствовала решение CAS допустить сборные России на международные соревнования

КХЛ приветствовала решение CAS допустить сборные России на международные соревнования
Комментарии

Континентальная хоккейная лига отреагировала на решение Спортивного арбитража суда (CAS) допустить сборные России на международные соревнования.

«КХЛ рада решению Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккейных сборных до международных соревнований. Поздравляем Федерацию хоккея России, Министерство спорта Российской Федерации с победой в важном деле по возвращению российского хоккея на международную арену. Это важное решение, которое добавит мотивации всем нашим хоккеистам и тренерам и позволит мировому хоккею вернуться в обычное рабочее русло.

Лига будет рада, если молодые игроки, которые ярко проявляют себя в КХЛ, смогут впервые за шесть лет принять участие в молодёжном чемпионате мира, стартующем 26 декабря. 22 декабря наш хоккей отметит 80-летие, в день хоккея пройдут заключительные матчи Кубка Первых. Участие молодёжной сборной в чемпионате мира станет хорошим подарком для наших болельщиков», — сказано в сообщении КХЛ.

Материалы по теме
Российский хоккей возвращают на международную арену! Реакция и последствия, LIVE
Live
Российский хоккей возвращают на международную арену! Реакция и последствия, LIVE