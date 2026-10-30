КХЛ приветствовала решение CAS допустить сборные России на международные соревнования

Континентальная хоккейная лига отреагировала на решение Спортивного арбитража суда (CAS) допустить сборные России на международные соревнования.

«КХЛ рада решению Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккейных сборных до международных соревнований. Поздравляем Федерацию хоккея России, Министерство спорта Российской Федерации с победой в важном деле по возвращению российского хоккея на международную арену. Это важное решение, которое добавит мотивации всем нашим хоккеистам и тренерам и позволит мировому хоккею вернуться в обычное рабочее русло.

Лига будет рада, если молодые игроки, которые ярко проявляют себя в КХЛ, смогут впервые за шесть лет принять участие в молодёжном чемпионате мира, стартующем 26 декабря. 22 декабря наш хоккей отметит 80-летие, в день хоккея пройдут заключительные матчи Кубка Первых. Участие молодёжной сборной в чемпионате мира станет хорошим подарком для наших болельщиков», — сказано в сообщении КХЛ.