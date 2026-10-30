Федерация хоккея Чехии раскритиковала решение CAS о допуске сборных России

Федерация хоккея Чехии выступила с официальным заявлением после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

«Федерация хоккея Чехии крайне неприятно удивлена решением Спортивного арбитражного суда, касающимся возможности участия Федерации хоккея России в чемпионатах мира под эгидой ИИХФ в 2027 году.

Сейчас мы подробно анализируем решение CAS, а также его практические и юридические последствия. Однако само по себе решение суда автоматически не меняет прежнюю позицию чешского хоккея относительно участия российских сборных, равно как и действующие в Чехии правовые и институциональные нормы», — говорится в заявлении федерации.

Отметим, что Чехия должна принять женский чемпионат мира среди игроков до 18 лет, который стартует 8 января 2027 года в Остраве. Решение CAS распространяется и на этот турнир.