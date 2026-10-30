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Инсайдер НХЛ Дрегер рассказал о сроках принятия решения по участникам Кубка мира — 2028

Инсайдер НХЛ Дрегер рассказал о сроках принятия решения по участникам Кубка мира — 2028
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Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер, комментируя решение Спортивного арбитражного суда допустить сборные России к международным соревнованиям, рассказал о сроках принятия решения по участникам Кубка мира — 2028.

«На этой неделе я разговаривал с представителями НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ о сроках принятия решения по поводу восьмой сборной на Кубке мира — 2028 — будет ли это сборная России или кто-то другой. Мне сказали, что «чем раньше, тем лучше», но никаких официальных сроков не назвали. Решение будет принято совместно лигой и Ассоциацией игроков», — написал Дрегер.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона.

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