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КХЛ: преждевременно говорить о возможных изменениях в структуре календаря

КХЛ: преждевременно говорить о возможных изменениях в структуре календаря
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Континентальная хоккейная лига заявила, что возможность изменений в структуре календаря в связи с допуском национальных команд России рассмотрит позднее.

«В данный момент преждевременно говорить о возможных изменениях в структуре календаря сезона. После утверждения всех решений лига проведёт консультации с ФХР о порядке привлечения хоккеистов из КХЛ на международные соревнования», — сказано в сообщении КХЛ.

Напомним, последним возможным днём Кубка Гагарина — 2027 является 23 мая. Чемпионат мира по хоккею 2027 года пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.

Ранее в Германии оценили, как допуск сборной России повлияет на организацию ЧМ-2027.

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