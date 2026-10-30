Список турниров, до которых допущены сборные России по хоккею в сезоне-2026/2027

Сегодня, 30 октября, решением Спортивного арбитражного суда (CAS) сборные России по хоккею были допущены к международным соревнованиям с текущего сезона.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком турниров, до которых допущены сборные России в сезоне-2026/2027:

• Молодёжный чемпионат мира, Канада, 26 декабря 2026 – 5 января 2027.

• Чемпионат мира среди юниорок (до 18 лет), Чехия, 8 – 16 января 2027.

• Чемпионат мира среди юниоров (до 18 лет), США, 22 апреля – 2 мая 2027.

• Чемпионат мира среди мужчин, Германия, 14 – 30 мая 2027.

• Чемпионат мира среди женщин, Канада, ноябрь 2027.

Напомним, Международная федерация хоккея (ИИХФ) не согласилась с CAS, но обязалась выполнить его решение.