В Латвии ожидают решений ИИХФ, в стране законодательно запрещено играть с россиянами

Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис сообщил, что сейчас нет никаких дополнительных комментариев по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении сборной России на международные соревнования.

«На данный момент у меня нет комментариев, мы будем ждать решений ИИХФ», — приводит слова Калвитиса Sportacentrs.

Отмечается, что в соответствии с законодательством Латвии, местным командам запрещено играть с российскими и белорусскими командами, независимо от того, участвуют ли они в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.