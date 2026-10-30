Фазель заявил, что нужно переносить турниры, если сборной России не будут выдавать визы

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил, насколько тяжело будет интегрировать сборные России на утверждённые международные турниры.

— Учитывая ваш огромный опыт, насколько сложно организаторам чемпионата мира включить в состав участников Россию? Что они могут сделать? Исключить какую-то команду или расширить турнир, например, добавить ещё две сборные?

— Это настоящая головная боль. Я не стану говорить, что именно они должны сделать, но решить эту проблему будет непросто. Возвращение России повлияет на разные дивизионы чемпионатов мира, на систему повышения и понижения команд в классе. Насколько мне известно, у ИИХФ уже были подготовлены определённые сценарии на случай возвращения России. Но всё равно это создаст немало сложностей.

Конечно, гораздо проще было бы сделать это в сезоне-2027/2028, когда чемпионат мира пройдёт во Франции. Есть и политический вопрос: последуют ли европейские власти этому решению? Российским спортсменам нужны визы для въезда в европейские страны. Если европейские страны не захотят выдавать визы российским спортсменам, которым разрешено участвовать в соревнованиях, тогда нужно просто переносить турниры туда, где визы будут выдавать.

Международные федерации должны менять места проведения соревнований. Например, проводить турниры в Азии или Африке, если речь идёт о других видах спорта. Но прежде всего необходимо собраться за одним столом со всеми заинтересованными сторонами, вести диалог и искать решения, — цитирует Фазеля ТАСС.