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Фазель заявил, что нужно переносить турниры, если сборной России не будут выдавать визы

Фазель заявил, что нужно переносить турниры, если сборной России не будут выдавать визы
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Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил, насколько тяжело будет интегрировать сборные России на утверждённые международные турниры.

— Учитывая ваш огромный опыт, насколько сложно организаторам чемпионата мира включить в состав участников Россию? Что они могут сделать? Исключить какую-то команду или расширить турнир, например, добавить ещё две сборные?
— Это настоящая головная боль. Я не стану говорить, что именно они должны сделать, но решить эту проблему будет непросто. Возвращение России повлияет на разные дивизионы чемпионатов мира, на систему повышения и понижения команд в классе. Насколько мне известно, у ИИХФ уже были подготовлены определённые сценарии на случай возвращения России. Но всё равно это создаст немало сложностей.

Конечно, гораздо проще было бы сделать это в сезоне-2027/2028, когда чемпионат мира пройдёт во Франции. Есть и политический вопрос: последуют ли европейские власти этому решению? Российским спортсменам нужны визы для въезда в европейские страны. Если европейские страны не захотят выдавать визы российским спортсменам, которым разрешено участвовать в соревнованиях, тогда нужно просто переносить турниры туда, где визы будут выдавать.

Международные федерации должны менять места проведения соревнований. Например, проводить турниры в Азии или Африке, если речь идёт о других видах спорта. Но прежде всего необходимо собраться за одним столом со всеми заинтересованными сторонами, вести диалог и искать решения, — цитирует Фазеля ТАСС.

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