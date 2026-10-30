Дегтярёв — о допуске России: предстоит кропотливая работа по расчистке календаря

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о турнирах, на которых могут сыграть национальные команды после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске.

«Это чемпионат мира по хоккею среди мужчин, также чемпионаты среди молодёжи, среди женщин, среди юношей и среди девушек – пять турниров.

Предстоит большая кропотливая работа по расчистке календаря турнирных таблиц, потому что, к сожалению, ИИХФ, когда принимала решение по вёрстке календаря и турнирных таблиц – они почему-то были уверены в своей победе в суде. Как видите, победила Россия», – сказал Михаил Дегтярёв в интервью «Вестям».