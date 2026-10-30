Экс-тренер Чехии Ружичка: давайте честно — ЧМ только проигрывает от отсутствия России
Бывший главный тренер сборной Чехии Владимир Ружичка высказался об уровне чемпионата мира на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России до турниров.
«Давайте честно: чемпионат мира от отсутствия россиян только проигрывает. Это всё равно что если бы в нём не участвовали мы, Канада, США или Швеция. Уровень игры неизбежно падает – их места занимают команды, которые в хоккее не особо сильны. Это очевидно каждому.
Порой, глядя на некоторые матчи, ловишь себя на мысли, что такой чемпионат вообще не имеет смысла. Но заметьте: это вовсе не значит, что я поддерживаю сложившуюся ситуацию», – цитирует Ружичку iSport.cz.
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