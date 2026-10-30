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Экс-тренер Чехии Ружичка: давайте честно — ЧМ только проигрывает от отсутствия России

Экс-тренер Чехии Ружичка: давайте честно — ЧМ только проигрывает от отсутствия России
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Бывший главный тренер сборной Чехии Владимир Ружичка высказался об уровне чемпионата мира на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России до турниров.

«Давайте честно: чемпионат мира от отсутствия россиян только проигрывает. Это всё равно что если бы в нём не участвовали мы, Канада, США или Швеция. Уровень игры неизбежно падает – их места занимают команды, которые в хоккее не особо сильны. Это очевидно каждому.

Порой, глядя на некоторые матчи, ловишь себя на мысли, что такой чемпионат вообще не имеет смысла. Но заметьте: это вовсе не значит, что я поддерживаю сложившуюся ситуацию», – цитирует Ружичку iSport.cz.

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