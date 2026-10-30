«Здорово, что такое решение приняли». Игорь Варицкий — о допуске сборных России

Бывший генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России к международным соревнованиям.

«Здорово, что такое решение приняли. Сейчас остаётся только ждать, но, как я понимаю, многие международные федерации, страны пока не очень рады этой новости. Посмотрим, как будут развиваться события, но уже положительные сдвиги есть. Будем надеяться, что всё решится», — сказал Варицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.