Совет ИИХФ, на котором обсудят решение CAS по России, пройдёт 2-3 ноября

Заседание совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором обсудят решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску россиян на турниры ИИХФ, пройдёт в начале следующей недели.

«Заседание совета было запланировано заранее. Вопрос по решению CAS будет также обсуждаться. Совет состоится 2-3 ноября», — приводит слова члена совета международной федерации Вистурса Козиолса ТАСС.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.