Щитов: думаю, России в ИИХФ будут вставлять палки в колёса

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал допуск российских сборных к международным соревнованиям и выразил сомнение, что возвращение команд пройдёт без дополнительных препятствий.

«Новость, безусловно, хорошая, но не думаю, что всё будет так просто. Наверняка в ИИХФ будут пакостить, найдут какие-то отговорки, и ничего так гладко не произойдёт. Пока на мировой политической арене что-то не изменится, думаю, нам будут вставлять палки в колёса.

Хотелось бы, чтобы всё было по закону и мы играли. Если нас допустят, думаю, Россия будет на лидирующих позициях. Если будет подкрепление из Национальной хоккейной лиги и наши молодые ребята из КХЛ, такой сплав опыта и молодости позволит собрать вполне хорошую команду.

Что касается Овечкина, думаю, он уже устал. У него будет тяжёлый сезон. Может быть, он и сыграет, это будет зависеть от него. Конечно, его возьмут, если будет желание, но захочет ли он сам и сможет ли — зависит от его физического состояния», — приводит слова Щитова Metaratings.

Сегодня, 30 октября, стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и отменил отстранение российских сборных Международной федерацией хоккея (ИИХФ), действовавшее с 2022 года.

Таким образом, национальные команды допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.