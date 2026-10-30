В Швеции призвали бойкотировать ЧМ по хоккею в случае участия сборной России

Генеральный менеджер шведского «Юргордена», а также хоккейный эксперт Никлас Викегард негативно отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборной России к турнирам под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ). Он считает, что Швеция должна бойкотировать чемпионат мира, если в нём примет участие российская команда.

«Я считаю, что если россиянам позволят участвовать в чемпионате мира по хоккею, то Швеция не должна участвовать, точка. Россияне досаждали всей Европе, а не только Украине. Если их снова впустить, то вся история с их отстранением окажется напрасной. Кто-то должен осмелиться занять твёрдую позицию», — приводит слова Викегарда Expressen со ссылкой на TV4.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.