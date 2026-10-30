15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Швеции призвали бойкотировать ЧМ по хоккею в случае участия сборной России

В Швеции призвали бойкотировать ЧМ по хоккею в случае участия сборной России
Комментарии

Генеральный менеджер шведского «Юргордена», а также хоккейный эксперт Никлас Викегард негативно отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборной России к турнирам под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ). Он считает, что Швеция должна бойкотировать чемпионат мира, если в нём примет участие российская команда.

«Я считаю, что если россиянам позволят участвовать в чемпионате мира по хоккею, то Швеция не должна участвовать, точка. Россияне досаждали всей Европе, а не только Украине. Если их снова впустить, то вся история с их отстранением окажется напрасной. Кто-то должен осмелиться занять твёрдую позицию», — приводит слова Викегарда Expressen со ссылкой на TV4.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

Материалы по теме
Суд вернул сборную России по хоккею на все турниры! Но ИИХФ будет сопротивляться до конца? Суд вернул сборную России по хоккею на все турниры! Но ИИХФ будет сопротивляться до конца?
«Россия нагибает всю Европу!» Хоккейный мир в шоке от решения CAS «Россия нагибает всю Европу!» Хоккейный мир в шоке от решения CAS