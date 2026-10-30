Сборная Украины может лишиться места на ЧМ-2027 по хоккею из-за возвращения России

Сборная Украины может потерять место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею 2027 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям.

Конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Беларуси на международную арену 30 сентября 2022 года. Согласно документу, команды должны вернуться в те дивизионы, где выступали до отстранения. При этом количество участников чемпионатов мира остаётся неизменным, а для освобождения мест предусмотрена корректировка системы повышения и понижения в классе.

В элитном дивизионе мужского чемпионата мира выступают 16 сборных. По итогам турнира в дивизионе IA в мае 2026 года путёвки на ЧМ-2027 завоевали Казахстан и Украина, которая получила право сыграть в элитном дивизионе впервые за 20 лет.

В июне ИИХФ включила Украину в группу А чемпионата мира, который пройдёт в Германии. Однако теперь, если международная федерация применит принципы возвращения России, утверждённые в 2022 году, состав участников турнира придётся пересмотреть. В таком случае формально одним из главных кандидатов на потерю места станет именно Украина.

Сегодня, 30 октября, CAS обязал ИИХФ допустить российские сборные к пяти чемпионатам мира 2027 года. Международная федерация заявила, что исполнит постановление, но предупредила о серьёзных организационных сложностях. В том числе о возможном изменении форматов турниров и уже утверждённого расписания. При этом CAS не определял, какие именно команды должны уступить место россиянам. Окончательного решения о составе участников чемпионата мира – 2027 ИИХФ пока не объявила.