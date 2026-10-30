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«Это вызывает особое возмущение». Федерация хоккея Украины — о допуске сборных России

«Это вызывает особое возмущение». Федерация хоккея Украины — о допуске сборных России
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Федерация хоккея Украины отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям.

«Федерация хоккея Украины уважает полномочия и статус CAS. В то же время мы выражаем глубокое возмущение таким решением, принятым в условиях специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»). Угрозы, которые стали основанием для отстранения российских команд в 2022 году, не исчезли, а наоборот, лишь усилились.

На этом фоне решение о допуске российских команд к международным хоккейным соревнованиям вызывает особое возмущение. Считаем, что вопросы безопасности участников и целостности международного спорта не могут рассматриваться отдельно от текущих реалий.

ИИХФ также не соглашается с решением CAS и подчёркивает, что все действия Международной федерации были направлены на обеспечение безопасности участников и сохранение целостности международных соревнований. В то же время Международная федерация хоккея заявила о намерении действовать в соответствии с принятым судебным решением», — говорится в заявлении.

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