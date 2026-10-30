В Швеции исключили вероятность бойкота ЧМ по хоккею из-за возможного участия России

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что страна не будет бойкотировать чемпионат мира 2027 года в случае участия в турнире российской команды. Напомним, сегодня, 30 октября, стало известно, что сборные России были допущены до международных соревнований под эгидой ИИХФ.

«Никакого бойкота не будет. Этот вопрос часто поднимается в разных контекстах. В шведском спорте, и не только в хоккее, существует общая позиция, а это значит, что мы должны чётко выражать своё мнение, голосовать в соответствии со своим мнением и работать над его соблюдением.

Но если что-то идёт не так демократично или юридически, как мы хотим, мы должны уважать принятые решения. Наши спортсмены должны быть там, а другие — дома. Такова наша позиция. Шведская спортивная позиция не в том, чтобы бойкотировать», — приводит слова Ларссона Expressen.