«Наша команда этот матч выиграла». Третьяк — о допуске сборной России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

— Спортивный арбитражный суд в Швейцарии вынес решение о том, что не было оснований не допускать сборные России к международным соревнованиям. Решение CAS обязывает ИИХФ допустить сборные России к турнирам, проводящимся под эгидой международной федерации. Какие эмоции вызвало у вас это решение?

— Положительные. ФХР долго боролась и проделала огромную работу. Мы серьёзно готовились к тому, чтобы отстаивать интересы российского хоккея в CAS. Наша команда, которая занималась этим вопросом, свой матч выиграла – в лучших победных традициях отечественного хоккея.

Огромное спасибо правительству РФ, Министерству спорта, Олимпийскому комитету России. Федерация ни на секунду не прекращала работу по развитию сборных команд страны. Все эти годы мы проводили сборы, учебно-тренировочную работу. А также соревнования, на которых давали самым талантливым игрокам практику международных матчей.

Вот у нас прямо сейчас в Новогорске на базе занимаются две команды. Молодёжная и юниорская сборная России. Там собраны самые лучшие молодые хоккеисты страны, те, кому предстоит отстаивать честь России на международной арене. С 5 по 8 ноября эти команды сыграют в Питере на Кубке Будущего. Этот турнир уже стал традиционным, мы проводим его дважды в год. В ноябре в Питере и весной – в Новосибирске.

Мы работали – пошагово, системно, не опускали рук. Чтобы всегда быть готовыми к возвращению на международную арену. Все наши команды готовились, участвовали в соревнованиях.

Кстати, сегодня открываем продажу билетов на Кубок Первого канала. Там традиционно выступит взрослая сборная. Думаю, у болельщиков в этом году будет повышенный интерес к декабрьскому турниру. Не только потому, что это дни 80-летия российского хоккея, но и в связи с предстоящим возвращением к международным соревнованиям, — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.