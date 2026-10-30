Третьяк: была договорённость, что ИИХФ и мы последуем любому решению CAS

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что сейчас будет вестись работа с ИИХФ о дальнейшем участии российских сборных на международных турнирах. Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил национальные команды России до соревнований под эгидой Международной федерации хоккея.

— Действительно ли мы сыграем или что-то пойдёт не так?

— Надеемся на плодотворную работу с ИИХФ, будем поэтапно возвращать наши сборные. У нас была договорённость, что ИИХФ и мы последуем любому решению CAS. По решению CAS мы должны играть. Сейчас будем с Международной федерацией хоккея подробно прорабатывать вопросы нашего участия, — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.