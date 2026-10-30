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Третьяк: была договорённость, что ИИХФ и мы последуем любому решению CAS

Третьяк: была договорённость, что ИИХФ и мы последуем любому решению CAS
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что сейчас будет вестись работа с ИИХФ о дальнейшем участии российских сборных на международных турнирах. Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил национальные команды России до соревнований под эгидой Международной федерации хоккея.

— Действительно ли мы сыграем или что-то пойдёт не так?
— Надеемся на плодотворную работу с ИИХФ, будем поэтапно возвращать наши сборные. У нас была договорённость, что ИИХФ и мы последуем любому решению CAS. По решению CAS мы должны играть. Сейчас будем с Международной федерацией хоккея подробно прорабатывать вопросы нашего участия, — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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