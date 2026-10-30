Форвард московского «Динамо» Ник Меркли выбыл на полтора месяца из-за травмы

Нападающий московского «Динамо» Ник Меркли внесён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Канадец выбыл как минимум на полтора месяца.

«Форвард прошёл все необходимые обследования и был внесён в список травмированных до середины декабря 2026 года.

Желаем нашему 10-му номеру скорейшего восстановления и возвращения в строй», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл 22 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-7». Всего на счету Меркли в КХЛ 299 игр и 157 (82+75) очков.