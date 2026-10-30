15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард московского «Динамо» Ник Меркли выбыл на полтора месяца из-за травмы

Форвард московского «Динамо» Ник Меркли выбыл на полтора месяца из-за травмы
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ник Меркли внесён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Канадец выбыл как минимум на полтора месяца.

«Форвард прошёл все необходимые обследования и был внесён в список травмированных до середины декабря 2026 года.

Желаем нашему 10-му номеру скорейшего восстановления и возвращения в строй», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл 22 матча, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-7». Всего на счету Меркли в КХЛ 299 игр и 157 (82+75) очков.

Материалы по теме
В «Динамо» грядёт революция? На место Тамбиева метят три крутых кандидата
В «Динамо» грядёт революция? На место Тамбиева метят три крутых кандидата