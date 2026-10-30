В Финляндии ответили, какая сборная может потерять место на ЧМ из-за возвращения России

Председатель Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен ответил на вопрос, какая сборная может потерять место в элитном дивизионе чемпионата мира из-за возвращения России. Ранее российские команды решением Спортивного арбитражного суда (CAS) были допущены до международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Беларуси на международную арену 30 сентября 2022 года. Согласно документу, команды должны вернуться в те дивизионы, где выступали до отстранения. При этом количество участников чемпионатов мира остаётся неизменным, а для освобождения мест предусмотрена корректировка системы повышения и понижения в классе.

«Согласно рейтингу, за пределами турнира останется Украина», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.