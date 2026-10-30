15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Финляндии ответили, какая сборная может потерять место на ЧМ из-за возвращения России

В Финляндии ответили, какая сборная может потерять место на ЧМ из-за возвращения России
Комментарии

Председатель Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен ответил на вопрос, какая сборная может потерять место в элитном дивизионе чемпионата мира из-за возвращения России. Ранее российские команды решением Спортивного арбитражного суда (CAS) были допущены до международных соревнований под эгидой ИИХФ.

Конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Беларуси на международную арену 30 сентября 2022 года. Согласно документу, команды должны вернуться в те дивизионы, где выступали до отстранения. При этом количество участников чемпионатов мира остаётся неизменным, а для освобождения мест предусмотрена корректировка системы повышения и понижения в классе.

«Согласно рейтингу, за пределами турнира останется Украина», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.

Материалы по теме
Суд вернул сборную России по хоккею на все турниры! Но ИИХФ будет сопротивляться до конца? Суд вернул сборную России по хоккею на все турниры! Но ИИХФ будет сопротивляться до конца?
«Россия нагибает всю Европу!» Хоккейный мир в шоке от решения CAS «Россия нагибает всю Европу!» Хоккейный мир в шоке от решения CAS