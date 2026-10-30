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«Уважаем решение международных органов». Федерация хоккея Словакии — о допуске России

«Уважаем решение международных органов». Федерация хоккея Словакии — о допуске России
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Федерация хоккея Словакии прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд до международных турниров.

«Федерация хоккея Словакии уважает решение соответствующих международных органов и будет ожидать дальнейших шагов со стороны Совета ИИХФ по данному вопросу», – приводит сообщение организации Sport Aktuality.

Сегодня, 30 октября, стало известно, что CAS полностью удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и отменил отстранение российских сборных Международной федерацией хоккея (ИИХФ), действовавшее с 2022 года.

Таким образом, национальные команды допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

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