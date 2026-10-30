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«Всецело поддерживаем это решение». Федерация хоккея Беларуси — о допуске сборных России

«Всецело поддерживаем это решение». Федерация хоккея Беларуси — о допуске сборных России
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Федерация хоккея Беларуси опубликовала заявление относительно решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по возвращению сборных России на международную арену.

«Федерация хоккея Беларуси всецело поддерживает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международную федерацию хоккея к допуску всех сборных России к участию в системе чемпионатов мира ИИХФ с сезона-2026/2027.

В ближайшее время также ожидается решение Дисциплинарной коллегии ИИХФ по вопросу восстановления в правах национальной и молодёжной команд Беларуси по хоккею, поэтому принятое сегодня решение вселяет уверенность в положительный результат усилий, прикладываемых ФХБ к защите интересов белорусского хоккея», — говорится в сообщении.

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