ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Джереми Роем

Защитник Джереми Рой продлил контракт с ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба. Новое соглашение действует до конца сезона-2028/2029.

29-летний хоккеист проводит свой второй сезон в ЦСКА и пятый — в России. Всего в КХЛ на счету Роя 287 матчей и 112 (21+91) очков. Ранее он выступал за «Витязь».

В текущем сезоне Джереми провёл 17 игр, в которых отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+4».

На данный момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками в 20 встречах. На первой строчке располагается «Локомотив», набравший аналогичное количество очков за 20 игр.