Нападающий Стефан Да Коста стал игроком минского «Динамо»

Минское «Динамо» официально объявило о подписании контракта с нападающим Стефаном Да Костой. Одностороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Поприветствуем новичка в составе «зубров», — говорится в сообщении клуба.

На протяжении последних пяти сезонов форвард выступал за екатеринбургский «Автомобилист». В сезоне-2025/2026 он провёл 56 матчей и записал в свой актив 46 (15+31) очков. В КХЛ Стефан также выступал за ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс». Всего на счету Да Косты 627 игр в КХЛ, 218 заброшенных шайб и 322 результативные передачи при показателе полезности «+126».

На данный момент «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 20 матчах.