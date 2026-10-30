Федерация хоккея Канады запросила разъяснения у ИИХФ по возможному участию России на МЧМ

Федерация хоккея Канады добивается ясности относительно возможного возвращения России на молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го.

«В пятницу Спортивный арбитражный суд постановил, что России должно быть разрешено вернуться к участию в международных хоккейных соревнованиях, отменив запрет, введённый в 2022 году.

Федерация хоккея Канады заявляет, что последствия этого решения пока не ясны. Мы находимся в контакте с Международной федерацией хоккея, чтобы получить дополнительную информацию.

Возможное возвращение России вызывает вопросы, как турнир сможет вместить ещё одну команду, если учитывать уже существующие расписания и другие договорённости», — приводит заявление организации TSN.