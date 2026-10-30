Босс НХЛ ответил, повлияет ли решение CAS о допуске России на состав участников Кубка мира

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, как решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России к международным соревнованиям повлияет на состав участников Кубка мира 2028 года.

«Очевидно, что это важная информация, которая будет учитываться при принятии нашего решения», — приводит слова Бэйли журналист Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х.

Кубок мира по хоккею 2028 года пройдёт на трёх аренах: в Калгари, Эдмонтоне и Праге. Всего планируется 17 матчей, а также фан-мероприятия и медиадни. Полное расписание турнира и список восьми стран-участниц организаторы представят позднее.