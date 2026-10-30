15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Босс НХЛ ответил, повлияет ли решение CAS о допуске России на состав участников Кубка мира

Босс НХЛ ответил, повлияет ли решение CAS о допуске России на состав участников Кубка мира
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, как решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России к международным соревнованиям повлияет на состав участников Кубка мира 2028 года.

«Очевидно, что это важная информация, которая будет учитываться при принятии нашего решения», — приводит слова Бэйли журналист Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х.

Кубок мира по хоккею 2028 года пройдёт на трёх аренах: в Калгари, Эдмонтоне и Праге. Всего планируется 17 матчей, а также фан-мероприятия и медиадни. Полное расписание турнира и список восьми стран-участниц организаторы представят позднее.

Материалы по теме
Каким будет состав сборной России по хоккею на первый турнир после бана? Каким будет состав сборной России по хоккею на первый турнир после бана?