Кубок Первого канала по хоккею впервые с 2022 года состоится в Москве

Кубок Первого канала 2026 года пройдёт в Москве с 9 по 13 декабря, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Отмечается, что столица примет турнир впервые с 2022-го. Встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена».

«Выбор места проведения связан с историей нашей игры. На стадионе «Динамо» проходили матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, стартовавшего в декабре 1946 года. Ледовая площадка у восточной трибуны стала одним из первых центров отечественного хоккея. Спустя 80 лет здесь, у истоков нашей истории, вновь соберутся игроки и болельщики разных поколений.

«Хоккей объединяет» – под этим девизом Кубок Первого канала станет настоящим фестивалем хоккея. Болельщиков ждет насыщенная программа: матчи сборных России, Беларуси и Казахстана, матч по адаптивному хоккею «Хоккей для всех», международный детский турнир, мастер-шоу с участием игроков сборных команд и матч легенд к 80-летию отечественного хоккея.

9 декабря фестиваль откроет встреча «Хоккей для всех». 10 декабря национальные команды сыграют в современном динамичном формате «3х3» – три полевых игрока против трёх. Матчи по классическому хоккею начнутся 11 декабря встречей Беларуси и Казахстана. Российская сборная сыграет 12 декабря с Беларусью, а 13 декабря – с Казахстаном.

В международном детском турнире примут участие «Красная Машина Юниор», «Динамо», а также команды из Беларуси и Казахстана. 10 декабря юные хоккеисты сыграют в формате «3х3», а с 11 по 13 декабря проведут матчи по классическому хоккею. Мастер-шоу с участием игроков сборных команд состоится 11 декабря. Завершит фестиваль 13 декабря матч легенд к 80-летию отечественного хоккея», — говорится в сообщении ФХР.

Расписание встреч сборных и специальных событий (время — московское)

9 декабря

Матч по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» (время уточняется).

10 декабря

19:30. Турнир по хоккею 3х3.

11 декабря

16:00. Беларусь – Казахстан;

19:00. Мастер-шоу с участием игроков сборных команд.

12 декабря

15:30. Россия – Беларусь.

13 декабря

15:30. Россия – Казахстан;

18:30. Матч легенд к 80-летию отечественного хоккея.