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«Автомобилист» представил уникальные медные шайбы, созданные игроками команды

«Автомобилист» представил уникальные медные шайбы, созданные игроками команды
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«Автомобилист» представил уникальные медные шайбы, созданные игроками команды совместно с уральскими металлургами.

У памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину в центре города состоялась необычная презентация. Были представлены две хоккейные шайбы из чистой меди, созданные игроками «Автомобилиста» совместно с уральскими металлургами.

Главными участниками мероприятия стали защитник команды Илья Карпухин и начальник химико-металлургического цеха Андрей Абрамов. Именно Илья вместе с партнёрами по команде ранее побывал на заводе генерального партнёра клуба, познакомился с производством и лично участвовал в отливке меди, из которой изготовили уникальные шайбы.

Место для презентации выбрали не случайно. Более 300 лет назад Екатеринбург вырос вокруг металлургического завода, к основанию которого причастны Василий Татищев и Вильгельм де Геннин. Спустя три столетия у памятника основателям города вновь встретились промышленность и хоккей, две важные части истории и современной жизни Урала.

Во время презентации Илья Карпухин и Андрей Абрамов продемонстрировали медные шайбы, после чего их разместили в специальной выставочной витрине. Гости и журналисты смогли рассмотреть уникальные хоккейные символы вблизи, сделать фотографии и пообщаться с участниками мероприятия.

В субботу, 31 октября, на «УГМК Арене» состоится тематический матч «Хоккей и завод», в котором «Автомобилист» встретится с магнитогорским «Металлургом». В этот вечер на льду сойдутся команды двух городов, которые объединяют богатая промышленная история и любовь к хоккею. Почётными гостями станут сотрудники уральских предприятий. Именно заводчане проведут с