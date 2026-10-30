Федерация хоккея Австрии выразила недовольство из-за допуска сборной России

Федерация хоккея Австрии отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборной России на международные турниры.

«Федерация хоккея Австрии выражает сожаление в связи с решением Спортивного арбитражного суда. CAS восстановил участие российских национальных команд в соревнованиях ИИХФ в сезоне-2026/2027. Позиция федерации остаётся неизменной: Федерация хоккея Австрии выступает категорически против возвращения России.

Федерация хоккея Австрии поддерживает ИИХФ и оказывает содействие международной федерации в изучении возможных дальнейших шагов. Анализируется потенциальное влияние на национальные команды Австрии», – говорится в сообщении федерации.

В пятницу, 30 октября, CAS огласил решение по апелляции Федерации хоккея России, обязав ИИХФ допустить сборную России до международных турниров. В Международной федерации хоккея отметили, что разочарованы, но будут действовать в соответствии с решением CAS.