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В ИИХФ отказались отвечать на вопрос о возможном бойкоте стран из-за допуска России

В ИИХФ отказались отвечать на вопрос о возможном бойкоте стран из-за допуска России
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В Международной федерации хоккея (ИИХФ) не стали отвечать на вопрос о возможном бойкоте стран из-за допуска России.

«Благодарим вас за обращение. Мы просим вас обратиться к нашему заявлению. На данном этапе дополнительных комментариев у нас нет», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе ИИХФ.

В пятницу, 30 октября, CAS огласил решение по апелляции Федерации хоккея России, обязав ИИХФ допустить сборную России до международных турниров. В Международной федерации хоккея отметили, что разочарованы, но будут действовать в соответствии с решением CAS. Ранее против возвращения российских команд высказались в национальных федерациях Финляндии, Австрии и Германии.

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