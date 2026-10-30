В ИИХФ отказались отвечать на вопрос о возможном бойкоте стран из-за допуска России

В Международной федерации хоккея (ИИХФ) не стали отвечать на вопрос о возможном бойкоте стран из-за допуска России.

«Благодарим вас за обращение. Мы просим вас обратиться к нашему заявлению. На данном этапе дополнительных комментариев у нас нет», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе ИИХФ.

В пятницу, 30 октября, CAS огласил решение по апелляции Федерации хоккея России, обязав ИИХФ допустить сборную России до международных турниров. В Международной федерации хоккея отметили, что разочарованы, но будут действовать в соответствии с решением CAS. Ранее против возвращения российских команд высказались в национальных федерациях Финляндии, Австрии и Германии.