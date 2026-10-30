«Ребята не пятились и не боялись проиграть». Горбенко — о победе «Лады» над «Авангардом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Игорь Горбенко оценил домашнюю победу над «Авангардом» в овертайме со счётом 3:2.

«Хорошая игра с хорошим соперником, поблагодарил ребят за самоотдачу. По содержанию нам всё понравилось. У нас ограниченный состав, но этой самоотдачей заслужили победу. Мы понимали, как «Авангард» будет играть, это команда с большими задачами. В третьем периоде соперник действовал, как всегда, мы были к этому готовы. Зд