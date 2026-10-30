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«Ребята не пятились и не боялись проиграть». Горбенко — о победе «Лады» над «Авангардом»

«Ребята не пятились и не боялись проиграть». Горбенко — о победе «Лады» над «Авангардом»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Игорь Горбенко оценил домашнюю победу над «Авангардом» в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Афанасьев (Адамчук, Ливо) – 10:16 (5x5)     1:1 Таймазов (Морозов, Алтыбармакян) – 11:59 (5x5)     2:1 Кинг (Алтыбармакян, Миллман) – 26:16 (5x4)     2:2 Ливо (Окулов, Шарипзянов) – 28:47 (5x4)     3:2 Сетдиков (Основин, Макаров) – 61:13 (3x3)    

«Хорошая игра с хорошим соперником, поблагодарил ребят за самоотдачу. По содержанию нам всё понравилось. У нас ограниченный состав, но этой самоотдачей заслужили победу. Мы понимали, как «Авангард» будет играть, это команда с большими задачами. В третьем периоде соперник действовал, как всегда, мы были к этому готовы. Зд