«Вполне сможем показать высокий уровень». Гатиятулин — о допуске сборной России

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

«Мне выпала честь и играть на молодёжном чемпионате мира, и входить в тренерский штаб, и на молодёжном уровне, и в первой команде. Это огромный опыт, получил много знаний, пожелаю и игрокам, и штабу сборной, всем, кто причастен – ощутить эту атмосферу.

Вполне сможем показать высокий уровень, наша лига развивается, много молодых ребят, новые имена звучат.

Думаю, что команда будет конкурентноспособная, отмечу и как игрок, и как тренер – это хороший и важный опыт, услышим много имён. Та атмосфера, которая даже на Евротуре есть – это огромный плюс как игрокам, так и тренерам», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.