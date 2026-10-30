Гатиятулин ответил на вопрос о возможном предложении возглавить сборную России

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил, согласился бы он возглавить сборную России. Напомним, ранее российские национальные команды были допущены до международных соревнований решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Согласился бы я возглавить сборную страны? Что об этом говорить сейчас, мы сосредоточены на своих моментах в клубе, по сторонам нам некогда смотреть», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.