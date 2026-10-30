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Гатиятулин ответил на вопрос о возможном предложении возглавить сборную России

Гатиятулин ответил на вопрос о возможном предложении возглавить сборную России
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил, согласился бы он возглавить сборную России. Напомним, ранее российские национальные команды были допущены до международных соревнований решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Согласился бы я возглавить сборную страны? Что об этом говорить сейчас, мы сосредоточены на своих моментах в клубе, по сторонам нам некогда смотреть», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.

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