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Гатиятулин — о закрытии команды на базе: самодурством не занимаемся, это часть процесса

Гатиятулин — о закрытии команды на базе: самодурством не занимаемся, это часть процесса
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о закрытии команды на базе и объяснил данное решение частью рабочего процесса.

«Мы размышляли над тем, что можно поменять. В домашней серии мы уступали, а на выезде одержали победы. Одним из вариантов подготовки был заехать на базу, это не наказание, а часть процесса. Мы всё понимаем и самодурством не занимаемся», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На данный момент «Ак Барс» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 24 очками после 22 встреч. Следующую игру казанцы проведут дома со СКА 2 ноября.

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