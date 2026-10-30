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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: строится новая команда, много изменений. Процесс небыстрый

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: строится новая команда, много изменений. Процесс небыстрый
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что на данный момент строится новая команда, и отметил, что этот процесс занимает немало времени.

«Всегда говорил, не только в этом сезоне, что селекция продолжается. Процесс развития прошлой команды прекратился, сейчас строится новая команда, много изменений, игроков. Процесс небыстрый.

У нас идёт оценка всей ситуации, ставили задачу одну, получили опыт, октябрьский опыт. Исходя из этого пробовали разные варианты, важно сейчас построить команду, которая будет конкурентоспособна с лидерами. Важно нам быть конкурентоспособными против них», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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