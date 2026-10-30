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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о состоянии здоровья вратаря Тимура Билялова

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о состоянии здоровья вратаря Тимура Билялова
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Тимура Билялова.

«Тимур не до конца восстановился, плохое самочувствие было, поэтому дали ему возможность подлечиться», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне 31-летний голкипер провёл 14 встреч, в которых одержал пять побед при коэффициенте надёжности 2,07 и 92,6% отражённых бросков.

На данный момент «Ак Барс» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 24 очками после 22 матчей. Следующую игру казанцы проведут дома со СКА 2 ноября.

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