В Федерации хоккея Франции оценили решение CAS о допуске сборных России

Федерация хоккея Франции прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным соревнованиям.

«Французская федерация хоккея на льду (FFHG) приняла к сведению решение CAS, разрешающее Российской Федерации участвовать во всех соревнованиях ИИХФ с немедленным вступлением в силу. FFHG ожидает дополнительной информации от Международной федерации хоккея относительно организации соответствующих международных соревнований и участия французских команд», — приводит заявление организации L'Equipe.

Напомним, сборные России по хоккею допущены к международным соревнованиям с текущего сезона. Таким образом, ближайшим турниром станет молодёжный чемпионат мира — 2027, который состоится с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир.