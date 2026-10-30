Защитник «Ак Барса» Яруллин — о МЧМ: один из лучших турниров в плане эмоций

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин назвал молодёжный чемпионат мира одним из лучших турниров в плане эмоций.

– Какой матч вам запомнился в свитере национальной команды?

– На своём опыте скажу: наверное, один из самых лучших турниров в плане эмоций – это молодёжный чемпионат мира.

В этом возрасте в каждом матче играешь с неимоверным желанием, где-то эмоции захлёстывают. У нас была игра с Канадой на групповом этапе, мы проиграли, но были постоянные стычки. Была игра с канадцами за третье место, мы выиграли в овертайме 6:5. Много матчей, каждый приносил большие эмоции.

– Если Александр Иванов поедет на МЧМ, то что-то ему скажете мотивирующее?

– Почему только Иванов, а Константин Никитин? Костя тоже достоин вызова в сборную. Скажу ребятам, чтобы наслаждались этим моментом. Долгое время наших сборных не было на международных турнирах, для них эти матчи станут хорошим опытом. Когда приезжаешь в сборную, то играешь от всей души, – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.