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Олимпийский чемпион Войнов отреагировал на допуск России к международным стартам

Олимпийский чемпион Войнов отреагировал на допуск России к международным стартам
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Защитник «Амура» Вячеслав Войнов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборной России на международные турниры.

«В первую очередь вообще не поверил, потом посмотрел много источников, что это правда. Очень рад за молодых ребят, которые смогут выступать на молодёжном чемпионате мира, выйти на международную арену. Конечно же, и за основную сборную рад. Нас вернули, и мы сможем выступать за свою страну.

Тяжело сейчас сказать, какие будут результаты, но наши ребята, кто играет сейчас в НХЛ, все на ведущих ролях в своих командах, в мае будет чемпионат мира, многие будут уже доступны для игры за сборную. И в КХЛ есть достойные ребята, которые смогут показать свою лучшую игру на чемпионате мира», – передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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