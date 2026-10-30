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Денисенко — о возвращении сборных России: для всего нашего хоккея это хорошо

Денисенко — о возвращении сборных России: для всего нашего хоккея это хорошо
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Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России на международные турниры.

«Конечно, радостные эмоции по поводу возвращения нашего хоккея. Для всего нашего хоккея и страны это хорошо. Все уже соскучились по большим турнирам, по чемпионату мира, по МЧМ, это круто.

Хочу ещё сказать в день тренера спасибо всем тренерам, которые были у меня на пути. Они все разные, но всё равно я благодарен каждому, кто внёс вклад в моё развитие. Сегодня поздравили Анвара Рафаиловича [Гатиятулина] победой», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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