Защитник «Ак Барса» Яруллин высказался о выходе на матч с нашивкой капитана

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о роли капитана команды. Игрок вышел с капитанской нашивкой в матче с «Амуром» (3:1).

«У меня длинная карьера, ничему удивляться не приходится. Был опыт игры в большинстве. Капитаном выходить тоже не первый опыт. Я в 2019 году выходил с нашивкой, в Челябинске играл, на предсезонных играх. Нет проблем.

Главное – правильно играть, тренироваться, работать. Была тяжёлая травма, потом – реабилитационный период. Ни с чем не связываю, это просто набранные очки», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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