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Защитник «Ак Барса» Яруллин высказался о выходе на матч с нашивкой капитана

Защитник «Ак Барса» Яруллин высказался о выходе на матч с нашивкой капитана
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о роли капитана команды. Игрок вышел с капитанской нашивкой в матче с «Амуром» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2026, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Зернов (Семёнов, Миллер) – 04:33 (5x5)     2:0 Денисенко (Миллер) – 20:18 (5x5)     3:0 Якупов (Быков, Стась) – 25:08 (5x5)     3:1 Воронков (Абрамов, Мачулин) – 38:59 (5x5)    

«У меня длинная карьера, ничему удивляться не приходится. Был опыт игры в большинстве. Капитаном выходить тоже не первый опыт. Я в 2019 году выходил с нашивкой, в Челябинске играл, на предсезонных играх. Нет проблем.

Главное – правильно играть, тренироваться, работать. Была тяжёлая травма, потом – реабилитационный период. Ни с чем не связываю, это просто набранные очки», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее главный тренер казанцев Анвар Гатиятулин заявил, что капитан команды Алексей Марченко пропустил встречу по решению тренерского ш