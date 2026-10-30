Защитник «Ак Барса» Яруллин отреагировал на новость о закрытии команды на клубной базе

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин высказался о закрытии команды на клубной базе и заявил, что это нормальная практика.

«Понимали, что мы показывали не тот хоккей, который должны. Нас это тревожило, стремились прервать эту серию. Сегодня удалось, теперь нужно стараться оформить серию домашних побед, ведь наши болельщики соскучились по победным эмоциям.

Нас закрыли на базе? Это нормальная практика. Во-первых, ходят вирусы, нужна профилактика. Во-вторых, нормальная практика, если остаёмся ночевать на базе перед игрой», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

На данный момент «Ак Барс» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 24 очками после 22 встреч.