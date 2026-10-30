«Для ИИХФ это превращается в кошмар». Канадский комментатор — о допуске сборных России

Канадский комментатор Горд Миллер поделился мыслями о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить сборные России на международные турниры.

«Решение CAS отменить запрет Международной федерации хоккея (ИИХФ) на участие российских и белорусских команд моментально повергает мир международного хоккея в полный хаос.

Некоторые ключевые вопросы:

– может ли ИИХФ подать апелляцию? Теоретически дело может дойти до Верховного суда Швейцарии, однако маловероятно, что суд отменит решение Спортивного арбитражного суда, поскольку вердикты CAS в спортивных вопросах считаются окончательными. В понедельник Совет ИИХФ проведёт заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги;

– будут ли правительства предоставлять визы российским командам для участия в соревнованиях? Федерация хоккея России является частью российского правительства. Ранее в этом году канадское правительство заявило, что не допустит въезд российских сборных в страну, в отличие от отдельных российских спортсменов;

– откажутся ли некоторые федерации проводить соревнования, в которых участвуют российские команды? Существуют серьёзные опасения по поводу безопасности участников и зрителей, поэтому отказ отдельных стран от проведения таких мероприятий – вполне реальный сценарий;

– будет ли бойкот? Поначалу кажется, что отдельные национальные федерации на это не пойдут, но вот как поступят их национальные правительства – это уже другой вопрос. В Европе сильны антироссийские настроения;

– насколько активно ИИХФ будет сопротивляться? На недавнем конгрессе Россия (при содействии бывшего президента организации Рене Фазеля) приложила значительные закулисные усилия, чтобы обеспечить избрание в Сове