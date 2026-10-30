«Анахайм» отправил нападающего Никиту Клёпова в клуб OHL

«Анахайм Дакс» отправил нападающего Никиту Клёпова в команду «Сагино Спирит», выступающую в OHL. Об этом сообщает пресс-служба «уток».

18-летний форвард начал текущий сезон в «Анахайме», приняв участие в четырёх матчах. В возрасте 18 лет 102 дней он стал самым молодым игроком в истории клуба, когда-либо выходившим на лёд в официальных встречах команды. Никита был выбран «Дакс» в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2026 года.

В сезоне-2025/2026 Клепов стал лучшим бомбардиром OHL, набрав 97 (37+60) очков в 67 играх при показателе полезности «+9». Он был назван лучшим новичком года в OHL и вошёл в первую команду всех звёзд лиги.