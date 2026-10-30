Результаты матчей КХЛ на 30 октября 2026 года

Сегодня, 30 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 30 октября 2026 года:

«Лада» — «Авангард» — 3:2 ОТ;

«Северсталь» — «Спартак» — 1:5;

«Ак Барс» — «Амур» — 3:1;

«Динамо» Мн — «Трактор» — 3:2;

«Шанхайские Драконы» — «Барыс» — 2:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 30 очками после 20 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 34 очка в 22 встречах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.