Результаты матчей ВХЛ на 30 октября 2026 года

Сегодня, 30 октября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 30 октября 2026 года:

ХК «Норильск» — «Химик» — 5:4;

«Омские Крылья» — «Южный Урал» — 3:2 Б;

«Молот» — «Югра» 3:2 Б;

ХК «Тамбов» — «Олимпия» — 4:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 30 очков в 18 матчах. Второе место занимает «Норильск» с 28 очками после 20 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (28 очков в 18 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2027 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.