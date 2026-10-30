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Результаты матчей МХЛ на 30 октября 2026 года

Результаты матчей МХЛ на 30 октября 2026 года
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Сегодня, 30 октября, прошли шесть матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты встреч МХЛ на 30 октября 2026 года:

«Сибирские Снайперы» — МХК «Динамо» СПб — 3:6;
«Красноярские Рыси» — «Спутник» — 7:2;
«Авто» — «Локо» — 3:4 ОТ;
«Динамо-Шинник» — МХК «Динамо» М — 4:3;
«Локо-76» — МХК «Молот» — 4:0;
«АКМ-Юниор» — «Белые Медведи» — 3:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 26 очками после 15 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 22 очка после 15 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 – на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.

Календарь МХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица МХЛ сезона-2026/2027