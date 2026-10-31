В Федерации хоккея Украины сделали заявление относительно допуска сборной России

Президент Федерации хоккея Украины Сергей Мазур прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне вернуть российские сборные к международным соревнованиям.

«Мы сейчас изучаем этот вопрос и пока не имеем четкого понимания, как вообще могло быть принято такое решение. Позиция Федерации хоккея Украины неизменна и озвучивается на каждом международном заседании: Россия — страна-агрессор, она уничтожила немало спортивных арен в Украине и должна за это отвечать. Пока эти объекты не будут восстановлены, ни о каком возвращении российских спортсменов к международным турнирам — будь то хоккей, бокс или футбол — речи быть не может.

Это решение только что появилось, и сейчас важно увидеть, как поведет себя Международная федерация хоккея. Там недавно выбрали нового президента, немца [Франца Райндля]. Посмотрим, какими будут их реакция и дальнейшие шаги.

Процесс не будет быстрым, но звучали тезисы о возможном возвращении России в тот дивизион, из которого ее исключили — из-за чего Украине, возможно, придется снова соревноваться в 1А. Но сейчас никто не знает, как все будет происходить. Возможно, они все же с следующего года будут играть.

Много вопросов. Россиянам ведь сейчас не выдают визы – на женский чемпионат [Европы по фехтованию], который должен был проходить в Эстонии, им отказали во въезде. Поэтому нужно посмотреть, какими будут решения, чтобы понимать, где мы можем возражать и отстаивать свои права.

Сегодня еще и сложно обсуждать спортивные решения CAS, потому что у нас в Кременчуге (в городе расположен офис федерации — Прим. «Чемпионата»), прилёт за прилетом. Из-за вчерашней атаки сегодня день траура. Есть пострадавшие, в городе в домах выбило окна. Сейчас это отнимает время», — приводит слова Мазура Tribuna.com.

В пятницу, 30 октября, CAS огласил решение по апелляции Федерации хоккея России, обязав ИИХФ допустить сборную России до международных турниров. В Международной федерации хоккея отметили, что разочарованы, но будут действовать в соответствии с решением CAS.